Seniorenweek viert tiende editie met TV Kortenaken vdt

14 november 2018

18u02 0 Kortenaken De seniorenweek kent in Kortenaken wordt dit jaar extra in de verf gezet want het is de tiende editie. De seniorenraad en het OCMW sloegen de handen in mekaar voor een mooi gevuld programma. Voor het eerst mochten de senioren zelf tv maken en dat zorgde vanmiddag voor een knallende show in GC Den Hoek.

“Een jaar lang hebben we aan onze eigenste Kortenaken tv-namiddag gewerkt”, zeggen Christiane Van Herck, voorzitter van de seniorenraad, en Tina Luyckx, ambtenaar voor senioren. “Eerst volgde een rondvraag bij de senioren naar hun favoriete programma’s. Het resultaat was: FC De Kampioenen, De Slimste Mens, Thuis, Familie, het nieuws, HT&D en De Notenclub. Al deze programma’s werden in sketches gegoten, waarin de senioren zelf, ondersteund door vrijwilligers uit Kortenaken, mochten figureren. Het resultaat was prachtig en werd met een luid applaus door het talrijk opgekomen publiek beloond.”

De seniorenraad in Kortenaken werd rond 2000 opgericht, maar kreeg een flinke boost na het ouderenbehoefteonderzoek in 2007. “Toen werd het de senioren, een grote groep in onze bevolking, duidelijk dat ze nog iets te zeggen hebben”, zegt Tina. “Via de seniorenraad kunnen ze hun standpunten overbrengen aan het gemeentebestuur. Die samenwerking verloopt heel vlot.”

Morgen gaat de seniorenweek verder met een sportdag, vrijdag is het quiz en zondag wordt er afgesloten met het Plussersfestival in Bergendal in Waanrode.