Schuilhuisje Tiensestraat 05 mei 2018

Het huidige betonnen schuilhuisje van De Lijn in de Tiensestraat wordt vervangen door een nieuw schuilhuisje. Reden hiervoor is de aanleg van een nieuw fietspad in de Tiensestraat.





"Men kiest er echter voor om het nieuwe schuilhuisje niet te voorzien van zijwanden en een bankje waardoor het comfort van de halte achteruit gaat", vindt Kristof Mollu van oppositiepartij CD&V. "De reden die men tijdens de gemeenteraad aangaf, was het feit dat er weinig mensen opstappen maar de meerkost van een volwaardig schuilhuisje is slechts 200 euro." Volgens schepen van Openbare Werken, Betty Geysenbergs (Open Vld) heeft het schuilhuisje wel zijwanden. "Ten tweede is dit item enkel nog maar besproken op het college en wij zijn volop het gebruikersaantal van alle haltes op de Tiensestraat aan het bekijken. Het kan dus nog zijn dat we dit schuilhuisje zullen verplaatsen naar een meer gebruikte halte. Het type zal dan ook herzien worden." (VDT)