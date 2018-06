Romantische tuin viert zilveren Opentuin-jubileum 21 juni 2018

De Landelijke Gilde organiseert dit weekend haar jaarlijks Opentuinenweekend tussen 10 en 18 uur. De familie Eyletten-Vandendries in de Oude Diestsestraat 15A in Waanrode neemt dit jaar voor de 25ste keer deel. Vorig jaar behaalde de tuin nog de titel van de tuin met de 'Leukste G-plek van Vlaanderen'. "Meestal mogen we rond de 400 bezoekers verwachten", zeggen Jos en Annick. "Elk jaar proberen we wel iets te veranderen, zodat het bezoek de moeite waard blijft. Toegangsgeld vragen we niet. We zetten enkel een spaarpotje waarin de mensen een vrije gift mogen doen. Dat geven we aan de kleinkinderen. En omdat we 25 jaar deelnemen, trakteren we op een hapje en een tapje." (VDT)