Rioleringswerken Kwadestraat en Hulsbeekstraat 16 maart 2018

Aquafin, Infrax en de gemeente Geetbets bereiden momenteel rioleringswerken voor in de Kwadestraat en Hulsbeekstraat in Geetbets. Met dit project willen zij het afvalwater van ongeveer 600 inwoners uit Geetbets, dat vandaag nog rechtstreeks in de gracht Nieuwdorp en de Hulsbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. "Om dit te realiseren, leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan in de Kwadestraat en Hulsbeekstraat", vertelt Renke Vandeweyer, projectmanager bij Aquafin. "Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Geetbets ter hoogte van de Araanstraat. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten, die op vraag van de provincie worden aangepast als buffergrachten." Het Vlaamse gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd en ook de vereiste vergunningen zijn volledig rond. De werken zullen vermoedelijk eind 2018 starten. Meer info over de timing van dit project kan je bekomen op de infoavond op maandag 19 maart om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Geetbets. (VDT)