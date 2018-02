Rioleringswerken De Velpe 23 februari 2018

Begin maart zal er beton gegoten worden op de Diestsestraat. Dit is een volgende fase in de rioleringswerken De Velpe. Het beton wordt gegoten over de volledige breedte van zes meter. Daarna volgen de fietspaden. In de Lapstraat liggen de rioleringsbuizen er intussen in. Gisteren gebeurde de aansluiting van het bestaande riool op de nieuwe riolering.





(VDT)