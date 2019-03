Repaircafé vdt

13 maart 2019

Breng zaterdag 17 maart je kapotte spullen naar zaal Den Berg op de Ransberg om te herstellen met de hulp van de aanwezige handige Harry’s en Harriëtten of kom gewoon eens langs om een kijkje te nemen. De aanwezigen gaan samen aan de slag met deskundige vrijwilligers zoals elektriciens, naaisters, meubelherstellers en fietsenmakers. Gereedschap en materialen staan ter beschikking mits een kleine vergoeding voor sommige onderdelen. De herstellingen op zich zijn gratis. En terwijl je wacht, of na de herstelling, kan je aan de bar een kop koffie, biertje of fruitsap drinken. Het Repaircafé is open van 14 tot 17 uur.