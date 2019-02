Ravotten maar op 4Kids2Play vdt

19 februari 2019

Op zondag 24 februari kunnen kleuters en kids tot 8 jaar zich uitleven tijdens 4Kids2Play. Sportcentrum Houtemveld (Tienen) wordt van 10 tot 17 uur omgetoverd tot een heus speelparadijs. De inkom bedraagt 5 euro per kind vanaf 1,5 jaar en is gratis voor baby’s, kruipers, ouders en begeleiders. “Jaarlijks brengt ILV Sportregio Getevallei met 4Kids2Play 1.600 mensen, waaronder de helft kinderen, naar de sporthal in Tienen. De activiteiten vinden plaats in maar liefst 3 sporthallen, goed voor 4.000 vierkante meter speelplezier”, aldus Griet Vandewijngaerden (sp.a), schepen van Jeugd van Kortenaken. 4Kids2Play is een organisatie van de ILV Sportregio Getevallei, een samenwerking tussen de gemeenten Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw.