Ratten te dik voor gemeentelijke vallen GROTERE MODELLEN WORDEN BINNENKORT BESTELD VANESSA DEKEYZER

03 mei 2018

02u33 0 Kortenaken De ratten in Kortenaken laten zich niet zo gemakkelijk vangen. Sp.a vroeg een woordje uitleg op de gemeenteraad. "Het antwoord bleek hilarisch: de ratten zijn gewoon te dik voor de vallen!", zegt voorzitter Peter Van Hoof.

Tijdens de vorige legislatuur werden op initiatief van Paul Sterkendries (sp.a) op verschillende plaatsen in de gemeente rattenvallen geplaatst na een rattenplaag die vooral Hoeleden teisterde. De plaag is intussen afgenomen, maar er vallen op heel wat plaatsen toch nog regelmatig grote exemplaren te spotten. "We stellen vast dat die diertjes te groot zijn om in de huidige vallen van het bestrijdingsmiddel te gaan proeven, waardoor deze exemplaren door de mazen van het net glippen", reageert schepen Josette Vanlaer (Open Vld). Volgens de schepen zijn de ratten in Kortenaken trouwens niet per se groter dan in de rest van het land. "We moeten hier niet denken aan reuzenratten of iets dergelijks. We hebben hier geen unieke soorten gekweekt. De vallen zijn gewoon te klein aangekocht."





Natuurlijke selectie

Maar volgens Rudi Oyen, de man achter het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder, gaat het hier toch om een lokaal fenomeen. "We zien eigenlijk geen evolutie in de grootte van de bruine rat, waar het hier om gaat. Op plaatsen waar er veel eten te rapen valt, zullen de beestjes wel wat dikker zijn, maar in Kortenaken spelen de te kleine vallen zeker ook een rol in het formaat." Volgens Oyen maken ratten op korte tijd veel nakomelingen. "In Kortenaken zullen veel kleinere exemplaren waarschijnlijk de vallen niet overleefd hebben, zodat ze zich ook niet konden voortplanten. Maar het grotere exemplaar, dat niet aan het vergif kon, kon wel nog voor nakomelingen zorgen en zo heeft de 'zwaarlijvige grootmoeder' waarschijnlijk een nieuwe lijn van grotere ratten gekweekt."





En dus moet er actie ondernomen worden. "Je kan als bestuur wel volop vergif plaatsen in die vallen, maar als de ratten te groot zijn geworden, zullen die buiten schot blijven en zich verder blijven voortplanten", reageert Rudi Oyen. "De oplossing moet dus elders gezocht worden: namelijk in de aankoop van grotere vallen."





Prijzen opgevraagd

En daar is de gemeente mee bezig. "De voorbije weken zijn er prijzen opgevraagd voor andere grotere modellen. Je hebt daar heel wat keuze in, blijkbaar. Ik ben ook geen expert, maar binnen ons personeel zijn er gelukkig mensen die in hun vorige job gespecialiseerd waren in deze problematiek. Zij zullen dit zeker in goede banen leiden", besluit Vanlaer.