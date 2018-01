Quiz van de jeugdraad 26 januari 2018

Jeugdraad Kortenaken organiseert op zaterdag 3 februari om 19.30 uur haar jaarlijkse quiz in zaal Bergendal. Groepen tot maximum vijf personen kunnen deelnemen en betalen 20 euro. Inschrijven kan op het nummer 011/58.62.78 of via mail naar jeugddienst@kortenaken.be. (VDT)