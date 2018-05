Pinksterfeesten 18 mei 2018

De Koninklijke Fanfare Immer Vooruit Ransberg organiseert opnieuw Pinksterfeesten met op zaterdag 19 mei vanaf 21 uur de Vlaamse Nacht met DJ Lodewijckx in zaal Den Berg. Zondag is er de Golden Oldies Party, eveneens met DJ Lodewijckx vanaf 21 uur in Den Berg. Inkom op beide dagen bedraagt 5 euro aan de kassa. (VDT)