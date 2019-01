Patrick Vandijck zegt geen vaarwel aan het beleid van Kortenaken vdt

17 januari 2019

15u42 3 Kortenaken Morgen vrijdag 18 januari is, voorlopig, de laatste dag van Patrick Vandijck als burgemeester van Kortenaken. Op die dag zal hij 3.305 dagen burgemeester van Kortenaken geweest zijn. Daarmee is Patrick Vandijck de langst zetelende burgemeester van Kortenaken sinds de fusies van gemeenten in 1976.

Patrick begon zijn politieke carrière bij de verkiezingen in 1988 en legde voor het eerst de eed af als gemeenteraadslid op 2 januari 1989, dit jaar net 30 jaar geleden. Gedurende die periode heeft hij alle mandaten ingevuld die men binnen een gemeenteraad kan invullen: burgemeester, gedurende meer dan negen jaren, voorzitter van de gemeenteraad, schepen en gemeenteraadslid. Tussendoor was hij ook nog provincieraadslid van Vlaams-Brabant tussen 2000 en 2006.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was Patrick naar eigen zeggen de winnaar van de verkiezingen. “Ik werd voor de zesde opeenvolgende keer verkozen op de lijst van Open Vld. Mijn partij was de enige winnaar van de verkiezingen en zelf ging ik 128 voorkeurstemmen vooruit naar 960 voorkeurstemmen. Vanaf 25 januari, de dag van de installatie van de nieuw verkozen gemeenteraad, zal ik, samen met de andere verkozenen van Open Vld, op de oppositiebanken plaats moeten nemen.”

Tijdens het burgemeesterschap van Patrick werden meerdere projecten gerealiseerd zoals de nieuwe bibliotheek van Kortenaken, de aankoop van de grond voor de sporthal van Waanrode, de goedkeuring van twee ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de regularisatie van zonevreemde bedrijven, de aankoop van de vroegere terrein van VVK in Kersbeek, de uitbreiding van Velpezicht in Hoeleden, de renovatie van OC Den Berg in Ransberg en nog zoveel meer. “De volgende jaren oppositie zijn niet het einde van mijn politieke inzet voor Kortenaken. Natuurlijk is men vanuit de oppositie minder bij het beleid betrokken. Maar vanuit de gemeenteraad zal ik de dossiers nauw opvolgen”, aldus Patrick Vandijck.