Passion4Strings repeteert voor eerste optredens 31 augustus 2018

Passion4Strings is een nieuw strijkkwartet van beloftevolle musici. De zusjes Anthe (16) en Charis (12) Neyens leerden Tuur Devroye (12) en Amber Vanstechelman (10) kennen in de samenspelklas van Dirk Uten op de Hagelandse Academie. Ze maken ook deel uit van de Tiense Strijkers. "Uit verenigingen kwam steeds de vraag of we eens konden optreden in een kleine setting, en zo zijn we samen beginnen repeteren", zegt het viertal. "Onze mentor is dirigent Jean-Jacques Machiels. Omdat we nog weinig ervaring hebben schaaft hij ons bij, zorgt dat we de maat houden en mooi op elkaar inspelen."





Hardrock

De groep speelt op viool, altviool en cello klassieke stukken die bekend in het oor klinken, maar ook musical en popnummers van bijvoorbeeld ABBA. Anthe is onlangs toegetreden tot het Aarschotse koor Scala. Ze is fan van hardrockmuziek. "Voorlopig brengen we geen zang of andere instrumenten in ons werk. We houden we het bij de snaren. Onze eerste try-out voor familie en enkele kenners werd alvast goed onthaald. We zouden graag veel optreden in de regio."





Op 16 september is het gezelschap voor het eerst te bewonderen bij de opening van de tentoonstelling 'Victorie' in Tienen. Op 10 oktober treden ze op tijdens de Tiense Kweikersdag. Je kan Passion4Strings boeken voor huiskamerconcerten, of om kleine bijeenkomsten op te luisteren, zoals recepties of eucharistievieringen.





Info op de website https://passion4strings.be/. (VDWT)