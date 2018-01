Participatieavonden gemeentelijk mobiliteitsplan 20 januari 2018

Sinds enkele maanden is de gemeente, samen met een gespecialiseerd adviesbureau, bezig met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. In december werd in dit kader een eerste participatieavond georganiseerd, waarbij de mobiliteitsproblemen in de gemeente in kaart gebracht werd. Intussen heeft het studiebureau enkele voorstellen uitgewerkt, die in de toekomst voor een gericht mobiliteitsbeleid in de gemeente moet zorgen. Deze voorstellen wil het bestuur graag opnieuw aftoetsen samen met de inwoners. Ook wie de eerste participatieavond niet kon bijwonen, is van harte welkom op een van de volgende momenten, op 30 januari om 20 uur in zaal Den Berg op de Ransberg met focus op de mobiliteit in Hoeleden en op 7 februari om 20 uur in zaal Bergendal in Waanrode met focus op de mobiliteit in Kortenaken, Waanrode en Kersbeek-Miskom. (VDT)