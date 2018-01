Parket vraagt jaar rijverbod voor... dode man NIEMAND IN POLITIERECHTBANK OP DE HOOGTE VAN OVERLIJDEN TWEE MAANDEN EERDER KIM AERTS

25 januari 2018

02u53 0 Kortenaken Coup de théâtre in de Leuvense politierechtbank gisteren. Het parket vorderde een jaar rijverbod en zes maanden cel voor Manuel D'Hondt (33) uit Kortenaken. Alleen bleek de man al zeven weken dood en begraven, maar niemand die op de hoogte was. Noch de advocaten, noch het Openbaar Ministerie waardoor de zaak gewoon behandeld werd, bij 'verstek' van beklaagde. "Dit kan ik wel missen als kiespijn", reageert de weduwe.

"Meneer is niet aanwezig?", vroeg de rechter zich nog af bij het begin van de zitting. Niet verwonderlijk als men het strafregister van Manuel D'Hondt (33) bekijkt. Sinds 2010 stapelden de veroordelingen voor wapens, slagen, diefstal en rijden zonder rijbewijs zich op. In totaal kreeg D'Hondt - Manoe voor de vrienden - al ettelijke jaren cel en duizenden euro's boete. Maar het gevuld strafverleden van D'Hondt bleek niet de reden voor zijn afwezigheid. De dertiger overleed op 3 december vorig jaar thuis in Kortenaken aan een hartfalen. "Ik dacht dat hij in de zetel in slaap was gevallen maar toen hij onbeweeglijk bleef, merkte ik dat er iets niet klopte. Toen probeerde ik hem wakker te maken", vertelt weduwe Tina, die achterblijft met hun zoontje. Dat haar partner nu, zeven weken na zijn overlijden, nog een celstraf riskeert en een jaar rijverbod komt opnieuw hard aan. "Dit kan ik nu wel missen als kiespijn. Ik vind het heel raar maar ik ga zo snel mogelijk contact opnemen met een advocaat want ondertussen heb ik nog een dagvaarding gekregen van de rechtbank in Turnhout", aldus Tina.





"Kan gebeuren"

"Kan gebeuren", zegt politierechter Kathleen Stinckens. "Als de dagvaarding nog betekend is op het moment dat hij in leven was. Al blijft het natuurlijk een eigenaardige situatie. Normaal moet de advocaat het parket op de hoogte stellen." Maar die advocaat ontbrak gisteren. Enkel voor de verzekeraar en de burgerlijke partij was een advocaat aanwezig maar die waren evenmin op de hoogte. "Dat is natuurlijk niet het eerste wat je gaat doen bij een overlijden, je polissen opzeggen", bedenkt Carl Hubrechts zich, advocaat voor KBC. Hij betwistte op burgerlijk gebied de aansprakelijkheid van D'Hondt die vorig jaar op 1 april betrokken was bij een ongeluk op de Grote Vreunte in Waanrode. D'Hondt stak er een vrouw langs links voorbij maar op het moment dat ze elkaar kruisten, sloeg de vrouw af. Nadien veroorzaakte hij nog een tweede ongeluk terwijl hij onder invloed bleek. Of de vrouw in het eerste geval haar richtingaanwijzer gebruikte, daar bestond betwisting over, maar niet over het feit dat hij onder invloed was.





Strafvordering vervalt

"Hij ontdoet zich nog van al zijn blikjes bier en probeert uit de wei te vluchten. Hij bekommert zich niet om zijn slachtoffer maar om zijn eigen hachje te redden", aldus de procureur die streng vorderde. "Maar de strafvordering zal vervallen en de debatten zullen kort heropend worden", bevestigt parketwoordvoerster Sarah Callewaert, die de rechter op de hoogte zal brengen na controle. Gezien de man zijn strafregister en de verschillende tenlasteleggingen van de zaak deed de politierechter niet meteen uitspraak. Die volgt normaal op 21 februari maar dat zal nu anders uitdraaien. Op burgerlijk gebied riskeren de verzekeraar en eventueel de nabestaanden nog op te draaien voor de schade van de slachtoffers.