Parkeerprobleem op de Ransberg ligt ter discussie

01 december 2018

Heel wat mensen ergeren zich aan het parkeerprobleem aan de Ransberg. In de Dorpsstraat staat er regelmatig een lange rij wagens geparkeerd ter hoogte van Dansstudio Hias, wat voor hinder zorgt voor het op-en afrijdend verkeer dat mekaar niet meer kan passeren. De verkeersraad van Kortenaken boog zich onlangs over dit probleem. “Aan de PZ Hageland vragen we dat er meermaals per week controles uitgevoerd worden”, zegt burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld). Het toekomst bestuur zegt alvast in overleg te gaan hierover. “Het is jammer dat dit probleem al zes jaar gedoogd wordt en nu weer naar ons wordt toegeschoven. Indertijd toen de vergunning werd afgeleverd, waren er duidelijke onderrichtingen in de verordening voorzien wat betreft het parkeren. Het toekomstig bestuur moet zeker in overleg gaan om dit probleem aan te pakken. Afhankelijk van de gesprekken kunnen bijkomende maatregelen worden getroffen”, zegt toekomstig burgemeester Stefaan Devos (CD&V). “Alleszins zullen we onze verantwoordelijkheid nemen om deze aangelegenheid, vooral wat betreft de verkeersveiligheid, op te lossen.”