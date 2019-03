Pantoufjongeren willen ook onder de kerktoren het verschil maken voor het klimaat: “Wij willen niet enkel spijbelen, maar ook echt actie ondernemen” Vanessa Dekeyzer

06 maart 2019

09u32 0 Kortenaken Een aantal Pantoufjongeren, die actief zijn op de beleefhoeve Pantouf op de Ransberg, gingen de laatste maanden de straat op in Brussel en andere steden om aandacht te vragen voor het klimaat. Nu willen ze echter ook onder de kerktoren het verschil maken. Daarom organiseren ze op 17 maart een zwerfvuiltocht in combinatie met een Repair Café.

Babou (16) nam al vijf keer deel aan de klimaatspijbelacties in Brussel en Leuven. “Ik ga hier zeker mee door”, zegt ze standvastig. “Op school is er geen tegenstand. Een aantal leerkrachten moedigt me zelfs aan om te gaan. Medeleerlingen reageren divers. Sommigen sluiten eens een keertje mee aan, anderen vinden dat ik die dagen beter naar school zou gaan maar ik ervaar dat niet meteen als tegenstand. Ik heb vooral geleerd dat één persoon het verschil kan maken. Ik bewonder Anuna en haar vriendin voor wat ze bereiken. Het is knap dat ze zo veel mensen aan het denken zet. Ook al ken ik niet iedereen die meestapt, toch is er een samenhorigheidsgevoel van jongeren die eenzelfde doel nastreven. Helaas zijn er ook jongeren bij die dat volgens mij op een verkeerde manier doen door bijvoorbeeld rookbommetjes mee te nemen, wat uiteraard ook vervuilend is.”

Nog veel werk aan de winkel

Kobe (14) ging drie keer spijbelen voor het klimaat en nam ook deel aan de grotere betoging in Brussel op zondag. “Ik denk zeker dat onze acties effect hebben. Zo heeft minister Schauvliege ontslag genomen uit de regering door druk vanuit verschillende hoeken. Zij gaf vaak vergunningen voor megaveebedrijven. De vleesindustrie is slecht voor het klimaat. Ik ga regelmatig ook manifesteren met dierenrechtenorganisaties voor de sluiting van zulke megastallen. Er is echter nog veel werk aan de winkel.”

En Lora is met haar zeven jaar wel een heel jonge klimaatactiviste van Pantouf. “Ik mag niet mee gaan spijbelen maar ik ben wel op zondag mee gaan betogen in Brussel. Volgens mij moeten de betogingen verder gezet worden, want er is nog heel veel plastic in de winkels. Eigenlijk zou dat verboden moeten worden.”

We nodigen iedereen uit om mee zwerfvuil te gaan rapen op de Ransberg. We koppelen er ook een Repair Café aan, dat als doel heeft minder weg te gooien en met kleine ingrepen spullen een tweede leven te geven. We vragen de deelnemers ook om onze lijst met tips aan te vullen zodat we die kunnen bundelen en aan de gemeente bezorgen Babou

Het drietal onderneemt ook actie in eigen dorp en dat op 17 maart. “Wij nodigen iedereen uit om mee zwerfvuil te gaan rapen op de Ransberg. “We deden dat met de beleefhoeve al, maar dit keer trekken we onze actie open naar het publiek”, zegt Babou. “En we koppelen het voor het eerst aan het Repair Café, dat als doel heeft minder weg te gooien en met kleine ingrepen spullen nog een tweede leven te geven. Aan de deelnemers gaan we zeker ook vragen of ze onze lijst met tips en adviezen willen aanvullen zodat we alle ideeën kunnen bundelen en aan de gemeente kunnen bezorgen.”

Wie graag de handen mee uit de mouwen steekt, kan terecht om 14.15 aan zaal Den Berg. De zwerfvuiltocht eindigt rond 16 uur. Er is dan mogelijkheid om je op te warmen of te verfrissen met een drankje en heerlijke hapjes in het Repair Café. “Rekening houdend met het klimaat worden er ook veganistische lekkernijen voorzien”, besluit Kobe met een knipoog. Voor meer info over de zwerfvuiltocht kan je mailen naar Pantouf@hotmail.com.