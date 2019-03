Overhandiging premie beginnende zelfstandigen vdt

26 maart 2019

Startende zelfstandigen in hoofdberoep kunnen bij de gemeente een starterspremie van 500 euro aanvragen. De vijf beginnende ondernemers die het afgelopen jaar deze premie aanvroegen, werden uitgenodigd in de raadzaal van het gemeentehuis om de cheque officieel in ontvangst te nemen uit handen van schepen van Lokale Economie, Niels Willems (N-VA) in naam van het gemeentebestuur.