Oud-strijders en scholen leggen bloemen neer bij gedenkplaats Tom Van de Weyer

09 november 2018

18u16 0 Kortenaken De Koninklijke vereniging NSB van Kortenaken en leerlingen van de scholen hebben bloemen en knutselwerkjes neergelegd op verschillende gedenkplaatsen in de gemeente, als voorbereiding op de herdenkingsplechtigheid van zondag. Dan wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht, 100 jaar geleden.

Het derde en vierde jaar van basisschool De Zonnebloem was in Waanrode aanwezig bij het monument en de begraafplaats van oud-strijders. De vaandeldragers groetten de graven terwijl The Last Post en het volkslied over de graven weerklonken. In de kerk van Miskom deden kinderen mee van VBS Toverpotlood. In Kersbeek waren het de kleuters van De Vlindertuin, in Kortenaken leerlingen van Trip Trap.

“Het thema oorlog leeft ook onder onze kinderen en wordt ter sprake gebracht in de klas”, zegt Christine Hendrickx, directeur van De Zonnebloem. “Ze hebben knutselwerkjes met papavers gemaakt en gedichtjes die ze voordroegen. De vijfde en zesdejaars hebben zelfs het volkslied gezongen. Op zeeklas bezoeken ze ook de IJzertoren.”

Zondag om 10.15 uur stapt de Vaderlandslievende Vereniging met de fanfare Sint-Amor en legervoertuigen van GC Den Hoek naar het monument tegenover het gemeentehuis van Kortenaken. Om 11 uur wordt in de parochiekerk een eucharistieviering gehouden voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen, waarna de gemeente een receptie aanbiedt om 12 uur.