Oud-pastoor Berghmans viert 90ste verjaardag “Ik wil nog een revolutie ontketenen in de Kerk” Tom Van de Weyer

29 december 2018

19u21 0 Kortenaken Oud-pastoor Jan Berghmans vierde zaterdag zijn 90ste verjaardag met zijn parochianen in zaal ‘t Dorp. “Hij geeft troost aan de zieken. Hij is beste die we ooit hebben gehad”, klinkt het in koor. Berghmans heeft nog energie voor tien. “Ik wil nog mee een revolutie ontketenen in de Kerk.”

De immens populaire pastoor werd overstelpt met wensen en begroetingen door de inwoners van zijn parochie. Hij vloog iedereen hartelijk om de nek. “Ik herken ze niet allemaal meteen, maar als ze hun naam noemen wel hoor.” Zo’n tweehonderd mensen kwamen mee vieren. De Eerwaarde Heer sneed een grote taart aan en werd door burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld) uitgenodigd om het Gulden Boek van Kortenaken te ondertekenen, voor zijn lange verdienste in de gemeente.

“We vieren vandaag dubbel feest, want hij wordt 90 jaar en bovendien is hij 65 jaar pastoor tussen de parochianen van Kortenaken en Bekkevoort”, zegt Vandijck. “Hij gaf steun aan zieken en eenzamen in de hele regio. In deze tijd is dat van onbetaalbare waarde. Toen hij in 2004 met pensioen ging stonden we erop dat hij niet naar een rusthuis ging, maar in de pastorie bleef wonen, dicht bij de mensen.”

“Hij kon ontzettend goed troost bieden aan wie verdriet had en vertelt nog altijd leuke mopjes”, zeggen de dames van de KVLV. “Voor ons Lief Vrouwke gaat hij plat op zijn buik. Hij is er verliefd op.”

“Tot voor kort ging hij nog elke dag bidden in het kapelletje in het dorp, maar hij heeft nu geen auto meer. We hebben dat aangepast door een foto van het heilig kruis in de pastorie te hangen. Dat is nu zijn gebedsplaats”, zegt Marijke Stiers, rechterhand van de pastoor en organisator van het verjaardagsfeest. “We dragen zijn gedachtegoed verder uit door te helpen zijn boeken te publiceren, die hij met een pen schrijft.”

“Hij vertegenwoordigt nog steeds het priesterbeeld van vroeger”, zegt huidig diaken Freddy De Baets. “Vandaag wordt het kerkelijk leven georganiseerd door een heel team. In zijn tijd was hij de centrale figuur van een levendige gemeenschap.”

Berghmans is misschien nog een traditionele pastoor, maar hij wil de kerk graag moderniseren. Achter in de zaal lag zijn petitie tegen paus Franciscus en diens hardleerse standpunt over het celibaat en abortus. Vierentwintig mensen tekenden. “Wij bewonderen Berghmans om zijn opvattingen en zijn uit Zichem gekomen om het te ondertekenen”, zeggen Renilda en Liliane Vanhelmont.

De pastoor glundert en knuffelt iedereen uitvoerig. “Morgen zal ik goed slapen, maar stilzitten is er nog niet bij. Ik heb ideeën voor nog minstens vier boeken. Als zoon van een koster ben ik opgegroeid in de strenge leer van God en heb er ook altijd naar geleefd, maar de wereld is intussen erg veranderd. Na al die schandalen is bij mij een dieper besef gegroeid. Priesters moeten kunnen trouwen. De Kerk heeft een revolutie nodig. Ik hoop ze nog mee te hervormen. Dat houdt me op de been.”