Oud-burgemeester Jos Debacker overleden 18 juni 2018

02u34 0 Kortenaken Jos Debacker, oud-burgemeester van Kortenaken, is vorige week vrijdag op 82-jarige leeftijd overleden.

Debacker betrad het politieke toneel voor het eerst in 1983, toen als gemeenteraadslid voor PVV - later Open Vld. Hij droeg de sjerp van januari 1992 tot eind 2000. Daarna werd hij nog schepen van Financiën. Hij zetelde uiteindelijk tot 2012 in de gemeenteraad. Voor zijn verdiensten kreeg hij in 2007 de titel van ereburgemeester.





"Hij was een warm persoon, een vaderfiguur voor allen", reageert huidig burgemeester en partijgenoot Patrick Vandijck. "Als huisarts was hij erg begaan met het welzijn van de mensen. Daarnaast was hij een dossierbijter, met kennis van de wetgeving. De renovatie van zaal Berg & Dal en de nieuwbouw van gemeenschapscentrum Den Hoek waren zijn grootste verwezenlijkingen als politicus."





"Datums en details van dossiers kende hij uit zijn hoofd", zegt lijsttrekker André Alles. "Jos en ik waren samen met Paul Francen de laatste overblijvers van de generatie politici die dertig jaar geleden begon."





Jos Debacker verbleef al vier jaar in rust- en verzorgingstehuis Dellebron in Waanrode. Vandaag wordt er een rouwregister geopend in het gemeentehuis. De uitvaartplechtigheid vindt woensdag plaats, om 10.30 uur in de aula van uitvaartcentrum Hansen in Geetbets.





(VDWT)