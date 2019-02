Oppositie en meerderheid in de clinch over mandaat in PBE vanessa dekeyzer

22 februari 2019

11u36 0 Kortenaken De nieuwe legislatuur in Kortenaken is nog maar net van start gegaan of het zit er al bovenarms op tussen oppositie en meerderheid. Het gedeelde mandaat van André Alles en Patrick Vandijck in PBE, dat hen toekwam vanuit de grootste oppositiepartij, werd weggestemd door de meerderheidspartijen CD&V, sp.a en N-VA. “Nu geven ze het mandaat gewoon aan een andere gemeente”, zegt André Alles boos.

Van een constructieve samenwerking in de gemeenteraad is er momenteel geen sprake en het ziet er niet naar uit dat die er snel zal komen. De fond voor deze vijandigheid tegenover mekaar werd al gelegd in de aanloop naar de verkiezingen. Open Vld won de verkiezingen met acht van de negentien zetels, maar mocht niet mee het beleid voeren omdat N-VA, sp.a en CD&V de handen in elkaar sloegen. Open Vld probeerde nog een zetel meer in de gemeenteraad te bemachtigen door klacht in te dienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, maar die klacht werd ongegrond verklaard.

Blijkbaar is die klacht nog niet goed verteerd bij de meerderheidspartijen, want in de geheime stemming gisteravond op de gemeenteraad werd de mandatering van André Alles en Patrick Vandijck als lid van de raad van bestuur met raadgevende stem voor de intercommunicale PBE niet aanvaard. “Wij hebben bij alle punten wat betreft de afvaardiging in de intercommunales meegestemd en dan plots krijgen Patrick en ik geen enkele steun van de meerderheid”, zegt André Alles verrast. “Dat is onbegrijpelijk, want het gevolg is dat dit mandaat gewoon naar een andere gemeente gaat! En het is nu nog maar de vraag of Kortenaken nog wel vertegenwoordigd zal zijn, want het aantal plaatsen in de raad van bestuur van de intercommunales wordt sterk afgebouwd. Een kleine gemeente als Kortenaken kan dan wel eens uit de boot vallen. Waar zijn we dan eigenlijk mee bezig? Elektriciteit en gas zijn toch wel belangrijke zaken voor de inwoners van Kortenaken!”

“Het gaat hier louter om een vertegenwoordiging met raadgevende stem en dus zonder stemrecht”, reageert men bij de meerderheid. “Kortenaken vaardigt Stefaan Devos (CD&V) wel af als lid met stemrecht waardoor Kortenaken dus wel degelijk wordt vertegenwoordigd.”