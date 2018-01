Opnieuw een editie van 't Zingpaleis 30 januari 2018

Opnieuw staan een twaalftal lokale zangtalenten klaar voor het Zingpaleis op donderdag 8 en vrijdag 9 februari. De focus ligt ditmaal op muziek van de jaren '70. Er zullen vooral Nederlandstalige en Engelstalige nummers gezongen worden. Zoals altijd wordt de opbrengst van deze zangavond geschonken aan een goed doel uit de regio, dit keer de vzw De Mispelhoef in Kapellen en de speelruimte van de kinderafdeling van het UZ Gasthuisberg. Kaarten kunnen besteld worden via de cultuurdienst van de gemeente Kortenaken of via Tejater Feminis. (VDT)