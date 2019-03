Open Vld: “Waarom geen extra opvang voorzien op de stakingsdag?” vdt

18 maart 2019

Oppositiepartij Open Vld zegt ontgoocheld te zijn over het niet aanbieden van extra kinderopvang tijdens de schoolstaking aanstaande woensdag. “De vraag van de ouders was er om van 8.30 tot 11.30 uur ook opvang te voorzien in de buitenschoolse kinderopvang, aangezien de school van Kortenaken en van Waanrode gesloten blijven als gevolg van de onderwijsstaking”, zegt gemeenteraadslid Open Vld, André Alles. “Helaas heeft het gemeentebestuur beslist dat dit niet kan. Daardoor komen veel ouders in de kou te staan.”

“Op schoolvrije dagen zorgen we steeds de hele dag voor opvang, maar wanneer scholen gaan staken, is dat niet voorzien. Dat was trouwens in het verleden nooit het geval”, reageert schepen Griet Vandewijngaerden (sp.a). “We hebben met het schepencollege wel net beslist om de namiddagopvang gewoon te laten plaatsvinden. De opvanglocaties gaan open vanaf 11.30 uur. Gelet op de uitzonderlijke situatie, zal er een permanentie voorzien zijn tot 13 uur om de kinderen naar de namiddagopvang te brengen.”