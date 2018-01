Open Vld bevraagt de inwoners 20 januari 2018

Open Vld Kortenaken nodigt op dinsdag 6 februari inwoners uit om mee na te denken over de toekomst van Kortenaken. Deze avond, waarop iedereen zijn of haar idee kan voorstellen, vindt plaats in zaal Den Berg vanaf 19.30 uur. "Wij willen weten hoe de mensen onze gemeente graag zien evolueren. Wat gaat goed en wat kan beter? Onze partij vindt de mening van de burger belangrijk, vandaar dit initiatief", aldus partijvoorzitter Patrick Vlayen. Open Vld Kortenaken lanceert ook de hashtag #knapkortenaken. Wie er op 6 februari wil bij zijn, mag een mailtje sturen naar vlayen@telenet.be. (VDT)