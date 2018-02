Opbrengst Winter op den Dries aan Samana overhandigd 01 februari 2018

02u25 0

Lokale handelaars en ondernemers uit Hoeleden organiseerden in december de eerste editie van Winter op den Dries in Houtatelier Beate in de Pottelbergstraat. De Koningsbemde, De Vaerendriesch, Ady's Eco-Restyling, Monfrance Wonen, De Zoete Boon en fruitbedrijf Kris Janssens zorgden voor ambachtelijke producten en originele geschenken. De talrijke aanwezigend toonde aan dat Winter op den Dries erg gesmaakt werd. De opbrengst van het evenement, een mooie 535 euro, werd zopas in café Bij Fernanda op de Dries overhandigd aan Samana ( het vroegere Ziekenzorg) Hoeleden.





(VDT)