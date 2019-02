Ontvang de agenda van de gemeenteraad digitaal vdt

15 februari 2019

Op donderdag 21 februari vergadert de gemeenteraad om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aansluitend vindt de OCMW-raad plaats.

Wil je in de toekomst de agenda van de gemeente- en OCMW-raad digitaal ontvangen? Dan kan dat. “We willen optimaal inzetten op het actief informeren van onze inwoners en andere geïnteresseerden”, zegt de voorzitter van de gemeenteraad, Michel Vander Velpen (CD&V). “Daarom kan je vanaf nu via de website je aanmelden om maandelijks de agenda van de gemeente- en OCMW-raad digitaal in je mailbox of per post te ontvangen. Zo blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen in onze gemeente zonder op zoek te moeten gaan naar de nodige info.”