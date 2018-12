Ongerustheid over kennel op de Ransberg vdt

19 december 2018

Er is ongerustheid ontstaan over de komst van een hondenkennel in de Rectorijstraat op de Ransberg. Op de Facebookpagina ‘Ge zijt van Kortenaken…” wordt al snel van broodfok gesproken. “Op die plaats, waar het volgens het gewestplan agrarisch gebied is, is er geen enkel argument waarom daar geen kennel mag uitgebaat worden”, klinkt het bij de milieudienst van Kortenaken.

“Zoveel rassen, zoveel nestjes per jaar, de ene ren na de andere,….Duidelijk broodfok”, klinkt het hard op sociale media. “Broodfok heeft voor elkeen een andere interpretatie”, reageren de uitbaters van de kennel. “Wij staan alvast niet op de befaamde lijst. Dat kan iedereen makkelijk nakijken op het internet.”

“De uitbaters hebben een vergunning gekregen voor het houden van 100 volwassen dieren”, zegt men bij de milieudienst. “Dat zij hiervan hun beroep maken, is logisch als je ziet welke investeringen hiermee gepaard gaan. Er werd onlangs een onaangekondigd bezoek ter plaatse gebracht toen er een aantal volwassen honden en pups in de woning zaten en deze zaten daar toen zeer proper. De grootte van de hokken zijn in overeenstemming met de wet op dierenwelzijn dus daar stelde zich ook geen enkel probleem. De uitbaters hebben wel een aantal voorwaarden opgelegd gekregen volgens de milieureglementering. Als zij zich daaraan houden, moeten ze zich nergens zorgen om maken.”

“Bij volledige realisatie van onze kennel zal er een kennismakingsmoment georganiseerd worden waar iedereen welkom is om een kijkje te nemen naar onze manier van fokken van honden”, klinkt het bij de uitbaters. “En bij vragen kunnen de mensen mij altijd bellen.”