Onderhoudswerken wegennet vdt

22 februari 2019

10u57 0

In de zitting van 21 februari keurde de gemeenteraad verschillende opdrachtdocumenten goed om het uitgebreide wegennet in 2019, 2020 en 2021 te onderhouden.

“Kortenaken heeft 160 kilometer wegen in eigen beheer. Als gemeente is het belangrijk om dit uitgebreid wegennet structureel goed te onderhouden”, aldus schepen van Openbare werken Kristof Mollu (CD&V). “Verschillende wegenwerken zullen door de technische dienst van de gemeente worden uitgevoerd maar voor bepaalde opdrachten wordt er een beroep gedaan op aannemers. Zo werd een opdracht uitgeschreven voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan asfalt- en betonwegen, fiets- en voetpaden en het vullen van de voegen van betonwegen. Hiermee zorgen we voor een structureel onderhoud zodat de levensduur van de wegen wordt verlengd. Vooral de wegen waar in de nabije toekomst geen rioleringswerken voorzien zijn door Aquafin zullen aangepakt worden en dit rekening houdend met de onderhoudscyclus die we hanteren.”