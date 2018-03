Nieuwe vrachtwagen voor technische dienst 20 maart 2018

02u35 0

De mensen van de technische dienst kregen gisteren de sleutels van een gloednieuwe vrachtwagen van Hugo Govaerts van Garage Govaerts uit Linter. Het gaat om een voertuig van het merk Iveco met een gewicht van 19 ton en 310 PK, dat voldoet aan de strengste milieunormen. De vrachtwagen beschikt over een drie-zijden-kiepaanhanger en is uitgerust voor een sneeuwploeg en strooimachine. Het prijskaartje bedraagt 110.000 euro. "De vorige vrachtwagen was 22 jaar oud en versleten", zegt schepen van Openbare Werken Betty Geysenbergs (Open Vld). "De technische dienst beschikt naast dit voertuig nog over een tweede vrachtwagen, die dient om containers te laden en de lossen." (VDT)