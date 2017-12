Nieuwe participatieavond rond mobiliteitsplan 02u35 0

Onlangs vond de eerste participatieavond plaats in het kader van de opmaak van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan voor Kortenaken. "Doordat er enkel reclame was gemaakt via de website en sociale media was de opkomst met een 15-tal inwoners eerder beperkt", zegt CD&V raadslid Kristof Mollu. "Jammer dat er geen een huis-aan-huis-bedeling is gebeurd. Maar de aanwezigen hebben wel goede input kunnen geven. De participatie werd begeleid door het studiebureau dat instaat voor de vernieuwing van het mobiliteitsplan en de probleempunten in de hele gemeente werden in kaart gebracht. Het studiebureau gaat nu met de input van de inwoners verder aan de slag om scenerio's op te stellen." Deze worden begin februari toegelicht op een nieuwe participatieavond. (VDT)