Nieuwe minister zegt ‘neen’ tegen uitbreiding varkensstallen Vanessa Dekeyzer

21 februari 2019

14u51 0 Kortenaken De nieuwe Vlaams minister van Omgeving, Koen Van den Heuvel (CD&V), geeft geen groen licht voor de uitbreiding van de varkensstallen in Halen op de grens met Kortenaken. “Wij zijn zo gelukkig dat verstand en verantwoordelijkheid voor de gezondheid van burgers en dieren het wint van geldzucht”, klinkt het opgelucht bij het actiecomité Leefbaar Halen en bij de omliggende gemeentebesturen van Kortenaken en Geetbets.

Zowel in Halen, maar ook in Kortenaken en Geetbets wordt er al geruime tijd gevochten tegen de plannen van de Nederlandse aanvrager Ad Kemps voor de uitbreiding van de varkenshouderij in de struikstraat 1. In het bedrijf worden vandaag hoofdzakelijk vleesvarkens en biggen gehouden, maar de zaakvoerders wensten dit om te bouwen tot een zeugenbedrijf, waarvoor drie nieuwe stallen nodig waren en er tot 6.500 varkens en liefst 16.000 biggen jonger dan tien weken zouden gehouden worden.

Goede zaak

Na het negatief advies van de Burgemeester en het schepencollege van Halen, hierin gesteund door de gemeentebesturen van Kortenaken en Geetbets, weigerde de deputatie van Limburg de vergunning. De Nederlandse aanvrager Ad Kemps ging hier tegen in beroep bij de minister. “Die volgt nu de adviezen van zijn administratie en steunt hiermee de bevolking, de gemeenten en de provincie, door de vergunning te weigeren. Wij vinden het zeker een goede zaak voor het klimaat gezien de enorme impact die dergelijke megastallen hebben op het milieu”, aldus Ronald Jacobs van Natuurpunt Geetbets.

Burgemeester Stefaan Devos uit Kortenaken reageert namens de voltallige CD&V, N-VA, sp.a-meerderheid opgelucht. “Ik ben tevreden dat minister Koen Van den Heuvel deze aanvraag in hoger beroep heeft geweigerd. De varkensstallen liggen op het grondgebied van Halen maar door de uitbreiding zou er ook overlast zijn voor Kortenaken. Een deel van het transport zou namelijk via de kleine Struikstraat op het grondgebied van Kortenaken verlopen. Bijkomend waren wij ook bevreesd voor de geurhinder. Ik wil de buurgemeenten Halen en Geetbets dan ook bedanken voor de gezamenlijke strijd tegen de uitbreiding.”