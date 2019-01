Nieuwe gemeenteraad kan van start gaan vdt

25 januari 2019

19u59 0

In Kortenaken werd vanavond de gemeenteraad geïnstalleerd. In de raadzaal hing een beetje een begrafenissfeer. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat Open Vld, die zich de winnaar van de verkiezingen noemt, toch in de oppositie belandt met acht zetels ten opzichte van de elf zetels van CD&V, sp.a en N-VA die de coalitie samen aangaan. Open Vld probeerde nog via een klacht bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een hertelling te vragen, wat de partij in de oppositie kon versterken, maar die Raad besliste om de klacht ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. De nieuwe coalitie kan dus van start gaan. “Eindelijk”, zegt een tevreden burgemeester Stefaan Devos (Cd&V). Hij wordt in het schepencollege bijgestaan door eerste schepen Niels Willems (N-VA), tweede schepen Griet Vandewijngaerden (sp.a) en derde schepen Kristof Mollu (CD&V). Gemeenteraadsvoorzitter is Michel Vander Velpen (CD&V) en Annita Vandebroeck legde op haar beur de eed af als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De andere raadsleden zijn André Alles (Open Vld), Paul Francen (Open Vld), Patrick Vandijck (Open Vld), Betty Geysenbergs (Open Vld), Josette Vanlaer (Open Vld), Patrick Vlayen (Open Vld), Benny Hermans (N-VA), Laura Schurmans (CD&V), Glenn Blockx (Open Vld), Kim Vandepoel (CD&V), Véronique Hermans (Open Vld), Koen Veulemans (sp.a) en Guy Vandebergh (N-VA).