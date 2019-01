Nieuwe gemeenteraad gepland voor 25 januari vdt

09 januari 2019

16u38

Op 25 januari om 19 uur zal de installatievergadering van het nieuwe bestuur plaatsvinden. Die vindt hier wat later plaats omdat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen eerst een klacht vanuit Open Vld moest behandelen. Die werd zopas ongegrond verklaard, waardoor het licht op groen wordt gezet voor een coalitie van CD&V, N-VA en sp.a Open Vld belandt in de oppositie. Iedereen is welkom op de installatievergadering om 19 uur. Daarop zal ook het bijzonder comité van de sociale dienst aangesteld worden.