Nieuwe fase rioleringswerken 23 februari 2018

02u39 0

De rioleringswerken Den Hoek-Klipgaardenstraat en Oude Tiensestraat in Waanrode gaan een volgende fase in. Vorige week werd er snelhardende beton gegoten in het doodlopende gedeelte van de oude Tiensestraat in Waanrode. En sinds gisteren is dit stuk weer berijdbaar. De inritten zullen eveneens met steenslag voorzien worden in afwachten van de definitieve herstelling. Op de Boterbergstraat zit de riolering er in en op de Oude Tiensestraat tussen de Scherpendries en de Klipgaerdestraat hoopt de aannemer met de regenwaterafvoer (RWA) en droogwaterafvoer (DWA) eind volgende week klaar te zijn, als het vriesweer geen roet in het eten gooit. Het einde van de werken is eind juni voorzien. (VDT)