Nieuw materiaal voor sporthal De Vruen Waanrode

01 maart 2019

Het AGB investeerde in sportmateriaal en opbergruimte voor de scholen en de verenigingen voor De Vruen in Waanrode. Deze sporthal opende in 2013 de deuren en wordt beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Kortenaken.

“In de grote sportzaal werden onder andere, op vraag van verschillende verenigingen, vijf metalen kooien geïnstalleerd die als berging zullen fungeren”, zegt voorzitter van het AGB en burgemeester Stefaan Devos (CD&V). “Zo kunnen spullen veilig opgeborgen worden en hoeven deze niet telkens mee naar huis genomen worden. Ook de muziekinstallatie in de danszaal werd vernieuwd.”

Verder werd ook het sportaanbod uitgebreid. “We trachten het aanbod steeds uit te breiden en tot groot jolijt van onder andere de schoolkinderen van Waanrode werden er nieuwe klimtouwen en een klimrek voor kleuters geïnstalleerd net als een airtrack van 15 meter waarop ze zich kunnen uitleven”, zegt schepen van Sport, Kristof Mollu (CD&V). “Voor de avondlessen in de sporthal werden er vijf extra Swiss Jump-trampolines aangekocht.”