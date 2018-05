Nieuw bestek voor ontwikkeling Torendraaiersplein 26 mei 2018

02u24 0 Kortenaken De gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze goed voor het nieuwe Torendraaiersplein, een nieuwe kinderopvang en 20 nieuwe appartementen met ondergrondse parking achter het plein. Eind vorig jaar werd er al een bestek voorgesteld, maar waren er geen kandidaten om het project uit te werken.

"Nu ligt er een concreter project op tafel", zegt schepen Niels Willems (N-VA). "De vernieuwing van deze cruciale plek in Waanrode heeft als doelstelling om de dorpskern meer tot één geheel te maken. Zo wordt de doorsteek naar de sporthal duidelijker gemaakt en wordt dit lager gelegen gedeelte meer een deel van de kern." Volgens de ramingen van het studiebureau zou de opbrengst van de grond de kosten voor het nieuwe plein alsook de verhuis van de buitenschoolse kinderopvang (BKO) naar de schoolsite moeten dekken. "Belangrijke voorwaarde voor het definitief gunnen van deze opdracht is wel dat we een sluitende overeenkomst kunnen maken met de kerkelijke instanties, als eigenaar van het kloostergebouw, over de verplaatsing van de BKO naar het voormalig klooster. De gesprekken hiervoor zijn reeds in een vergevorderde fase", besluit schepen Willems. (VDT)