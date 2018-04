Nienke blinkt uit in shorttrack 10 april 2018

Nienke Schepers (14) is genomineerd voor de sportlaureaat 'Jongere van Kortenaken'. Nienke is zopas terug van Letland, waar ze in Ventspils bij de juniores deelnam aan de Europacupfinale in het shorttrack. Nienke won vorig jaar ook al het BK beloften en de Benelux Cup over drie manches. Omwille van haar opmerkelijke prestaties heeft ze nu haar nominatie voor de sportprijzen van Kortenaken op zak.





(VDT)