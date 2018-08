N-VA wil Breugelhuis terug openen 21 augustus 2018

Het breugelhuis aan het Kerkplein in Hoeleden staat al vele jaren leeg. "Wij zien hierin dan ook een mogelijkheid om dit gebouw en daarmee ook het centrum nieuw leven in te blazen", zegt schepen Niels Willems (N-VA). "Concreet zouden we het gebouw vanuit de gemeente in erfpacht nemen van de kerkfabriek en renoveren tot buurthuis. Hierin zou zowel een publieke ruimte worden voorzien als buurtcafé, en ruimte voor de plaatselijke verenigingen." De kerkraad, eigenaar van het gebouw, heeft op vraag van schepen Willems al bevestigd het gebouw in erfpacht te willen geven en zij hebben dit vervolgens afgetoetst bij de plaatselijke verenigingen. "Er is zeker enthousiasme over het voorstel en we willen dit dan ook meenemen in ons programma voor de komende legislatuur." (VDT)