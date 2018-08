N-VA stelt haar kandidaten voor 30 augustus 2018

02u23 0 Kortenaken N-VA heeft haar lijst klaar. "We hebben voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een lijst gevormd met kandidaten geselecteerd op één belangrijke eigenschap: hun bekwaamheid om deel te nemen aan het gemeentebeleid", zegt lijsttrekker Niels Willems.

"Het is voor ons belangrijk dat we mensen naar voor schuiven die geschikt zijn om mee de gemeente te besturen. We willen ook benadrukken dat ons programma, dat binnen twee weken in alle bussen in Kortenaken valt, de absolute basis is waarmee we de kiezer willen overtuigen." Er staan vier jongeren op de lijst. Naast lijsttrekker Niels Willems zijn dit Thomas Hendrickx uit Hoeleden, Arnaud De Vadder uit Kortenaken en Stéphanie Haesendonck uit Waanrode.





Andere nieuwe gezichten zijn Rita Schouters, Caroline Torbeyns, Jenny Stiers, Inge Van Mol en Greet Van Nuffel. Op 13 en 14 staan Roland Debrier en Stef De Vadder. De N-VA'ers van het eerste uur Nadine Veulemans, Georges Struys, Benny Hermans en Danny Struys duwen van achteraan de groep vooruit. OCMW-raadslid Annie Busselen staat op 2 en afdelingsvoorzitter Guy Vandebergh vervolledigt de top 3. Huidig schepen Nancy Maris komt niet meer op.





"Zij wil zich op haar professionele carrière richten en geeft graag de kans aan een van de nieuwe mensen op onze lijst." (VDT)