Muzikanten Louis Lemmens en Jozef Janssens gehuldigd 27 februari 2018

Louis Lemmens en Jozef Janssens, lid van de Koninklijke Fanfare Deugd en Vreugd Waanrode, werden gevierd voor hun jarenlange inzet als muzikant en ontvingen een Medaille van Nationale Orde. Louis (75) uit Kortenaken is sinds 2004 aangesloten bij Deugd en Vreugd, bij wie hij ook penningmeester is. Als muzikant is hij al 57 jaar actief, onder meer bij de Harmonie 50-plussers in Hoegaarden, goed voor de Gouden Medaille Der Orde Van Leopold II. Jozef uit Hogen (90) is sinds 2001 actief lid bij Deugd en Vreugd. Hij begon op zijn zestiende trombone te spelen bij Sint-Amor in Kortenaken. Op zijn 20ste schonk zijn vader hem een trompet van 2.500 Belgische Frank, wat voor die tijd zeer duur was en hij speelde er 50 jaar op. De laatste jaren schakelde hij over op saxofoon. Jozef was ook tien jaar lid van de fanfare in Hogen en 50 jaar van de fanfare in Geetbets. Vijf jaar geleden stierf zijn echtgenote. Sindsdien speelt hij alleen nog bij Deugd en Vreugd. Voor zijn 73-jarige muzikale carrière werd hij beloond met Gouden Palmen Der Kroonorde.





(VDT)