Muzikale vertelling rond de Vlaamse Meesters vdt

28 januari 2019

18u35 0

VtbKultuur Kortenaken trapt het nationale vtbKultuur-jaarthema ‘Smaak’ af met een muzikaal kindertheater rond de Vlaamse Meesters, gevolgd door een luilekker bruegelbuffet. Zondag 17 februari kan jong en oud op de middag komen bruegelen in zaal Den Berg in Ransberg.

“Bloemen verwelken, schepen vergaan maar de schilderijen van Pieter, Peter-Paul en de broertjes Jan en Hubert blijven altijd bestaan”, klinkt het. “We gaan op stap door sneeuw en bloeiende weiden, we horen hoe een verkleumde krekel thuis geraakt, waarom mensen verschillende talen spreken, hoe een oude vrouw gelukkig wordt van de streken van een kind. We dansen met toveressen of worden verjaagd uit Luilekkerland met zijn rijstpapmuren en vliegende gebraden kiekens. Een smakelijke vertelling geïnspireerd op de beelden van Vlaamse meesters: Bruegel, Rubens en Van Eyck.”

Er zal gezongen worden met Veerle Ernalsteen (verteller) en Pieter Dezutter (muzikant). Families met kinderen vanaf vijf jaar zijn welkom. Na deze mooie, muzikale vertelling kan iedereen aanschuiven aan de kindvriendelijke, luilekkere warm en koud Bruegelbuffet, met stoofvlees, kippenbouten, spek en rijstpap.

De reizende expo ‘Vlaamse Meesters’ loopt tegelijk in de bib van Kortenaken. Tien hedendaagse Vlaamse kunstenaars uit verschillende disciplines werden door vtbKultuur uitgenodigd om in dialoog te gaan met de ‘oude’ Vlaamse Meesters. Kom deze inspirerende expo ontdekken tijdens de openingsuren van de bib in Kortenaken, van 16 februari tot en met 13 maart. Alle info vind je op www. vtbkultuur.be/kortenaken.