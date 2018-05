Muzikale namiddag voor senioren 16 mei 2018

Het OCMW en de gemeente Kortenaken organiseren komende donderdag een muzikale DU!K-namiddag voor 55-plussers. Op de affiche staan Davy Gilles en Arthuro Cardini, een muzikale fantasist die onder meer goochelfratsen uithaalt. De aanwezigen krijgen ook een stukje taart en een koffie aangeboden. Deelnemen kost 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa. Je kan tickets bestellen via cultuurdienst@kortenaken.be, of het nummer 011/58.62.62. Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur in GC Den Hoek. (VDT)