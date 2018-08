Muziek op't Kasteel 21 augustus 2018

Op zaterdag 25 augustus kan je uitzonderlijk terecht op het kasteeldomein van A Speculo voor een concert van de Koninklijke Fanfare Immer Vooruit vzw Ransberg. Dat zal plaatsvinden in het Koetshuis om 18.30 uur. De leiding ligt in handen van dirigent Peter Liesenborghs. Inkom is gratis. Hapjes en drankjes zijn te verkrijgen aan democratische prijzen. (VDT)