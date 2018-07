Mobiliteitsplan unaniem goedgekeurd 09 juli 2018

02u32 0 Kortenaken Als afsluiter van het werkingsjaar kregen de raadsleden het voorontwerp van het mobiliteitsplan voorgeschoteld. Het nieuwe ontwerp komt in de plaats van het plan dat in 2004 al werd goedgekeurd.

"Tijdens meerdere avonden hebben we het ontwerp besproken met de inwoners", aldus burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld). "Daarnaast hebben we de gemeentelijke diensten, de adviesraden en de aanpalende gemeenten gecontacteerd en geïnformeerd." De belangrijkste doelstellingen? Vlot te voet en met de fiets in en rond Kortenaken, comfortabel met het openbaar vervoer, veilig verkeer, voor iedereen toegankelijke dorpskernen, verbeterde verblijfskwaliteit in de dorpskernen, duurzamere verplaatsingen en een duurzamer autogebruik. "Elke ingreep op het openbaar domein of elk bouwproject zal in de toekomst aan dit mobiliteitsplan getoetst moet worden. Bij elke opmaak van de begroting zal men moeten rekening houden met de budgetten om de tientallen acties uit te voeren. Die moeten ervoor zorgen dat Kortenaken een verkeersveilige gemeente blijft." (VDT)