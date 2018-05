Milieuraad vraagt aannemers om geen afval achter te laten 01 juni 2018

02u25 0

De Milieuraad roept aannemers die in Kortenaken werken op om geen zwerfvuil op hun werf achter te laten.





Frank Boeckaerts, voorzitter van de Milieuraad, stelde vast er in de Oude Tiensestraat in Waanrode lege drankblikjes en petflessen rondslingeren. Op dit ogenblik voert men daar het project Den Hoek uit. "Enkele buurtbewoners wisten me te vertellen dat de arbeiders die er werken, verantwoordelijk zijn. Daarop heb ik meteen de werfverantwoordelijke gemaild. Hij liet onmiddellijk weten dat alle arbeiders, waaronder ook die van de onderaannemers hierover zullen aangesproken worden."





De Milieuraad wil ook voorstellen dat aannemers via de gemeente pmd-zakken kunnen verkrijgen opdat het afval nog beter gesorteerd kan worden. (VDT)