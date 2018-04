Milieuadviesraad neemt deel aan zwerfvuilactie 05 april 2018

De milieuadviesraad (MAR) van Kortenaken nam al voor de achtste keer deel aan de zwerfvuilactie van Mooimakers. "Ook wij dragen graag ons steentje bij", zegt CD&V-fractieleider Kristof Mollu. "Begin dit jaar gaf Jong CD&V nog de Helaas-prijs aan de sluikstorters en we merkten dat sensibilisatie en repressie meer dan nodig is. Op twee uur tijd raapten we 20 volle zakken, waaronder vooral blikjes en zelfs enkele luiers." De gemeenteraad keurde recent een reglement goed om een verplaatsbare camera in te zetten tegen de strijd tegen het sluikstorten. Zo kunnen sluikstorters gemakkelijker gevat worden en vermits het om een verplaatsbare camera gaat, werkt het ook ontmoedigend want je weet vooraf niet waar de camera staat.





(VDT)