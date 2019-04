Middenstandsraad zoekt lokale ondernemers vdt

04 april 2019

De gemeente Kortenaken richt een middenstandsraad op. Dit is een officiële adviesraad die de verschillende lokale handelaars wil verenigen en promoten. Deze kan een eigen klemtonen leggen, het beleid adviseren en acties organiseren met ondersteuning van het gemeentebestuur.

Om te kunnen deelnemen, moet je een ondernemer zijn of een handelszaak hebben op het grondgebied van Kortenaken. Wil je je kandidaat stellen? Neem dan contact op met de dienst lokale economie via mail naar sigrid.peeters@kortenaken.be of op het nummer 011/58.62.62.

“Lokale ondernemers spelen een belangrijke rol in onze gemeente. Met het oprichten van een middenstandsraad willen we de ondernemers dan ook een stem geven in het beleid en hen ondersteunen in hun werking”, aldus schepen van Lokale Economie, Niels Willems (N-VA).

Op donderdag 16 mei kan je deelnemen aan het startmoment in GC ‘t Dorp, Dorpsplein 33. Om 19.30 uur is de ontvangst gepland. Deelname is gratis. Inschrijven kan via onthaal@kortenaken.be tot 10 mei.