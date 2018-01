MER voor kmo-zone bijna klaar 02u56 0 Kortenaken De plannen voor de inrichting van een kmo-zone zijn intussen al tien jaar oud, maar vandaag zijn deze nog niet gerealiseerd.

In 2016 gaf Onroerend Erfgoed nog een negatief advies aan het dossier van een bedrijvenzone aan de Tiensesteenweg. Daarbij ging het niet zozeer om de locatie, wel om de eventuele uitbreiding van het terrein in de toekomst, waarbij waardevol gebied zou aangesneden worden. Maar dat is volgens de gemeente niet de bedoeling. Om Onroerend Erfgoed tegemoet te komen, besloot de gemeente een Milieu Effectenrapport (MER) op te maken.





"Dat plan is klaar om ingediend te worden bij de administratie", zegt schepen Niels Willems (N-VA). "We hopen tegen de zomer verder te kunnen met het eigenlijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Onze intentie om aan de Tiensesteenweg een kmo-zone te realiseren, is er nog steeds. De locatie wordt echter pas bevestigd of herzien na goedkeuring van het MER, aangezien dat net de bedoeling is van deze studie. De verschillende mogelijke locaties worden beoordeeld op alle vlakken en met elkaar vergeleken."