Meer privacy in het gemeentehuis vanessa Dekeyzer

05 februari 2019

14u10 2 Kortenaken Wanneer je het gemeentehuis binnenwandelt, zal je een verandering opmerken: de vroegere vergaderzaal beneden is omgetoverd tot een afgescheiden wachtruimte. Op drukke momenten of bij zitdagen van externe diensten kan je nu rustig je beurt afwachten in een aangename ruimte.

“De vroegere schepenzaal beneden werd nog zelden gebruikt en was bovendien aan een update toe,” aldus schepen van Gebouwen en Toegankelijkheid, Niels Willems (N-VA). “Daarnaast stelde er zich op drukke momenten een probleem van privacy. De open loketten bij onder meer de dienst burgerzaken zorgden ervoor dat de gevoelige zaken die soms besproken werden, gehoord konden worden door de wachtenden.”

Om de lange wachtrijen aan de loketten in te perken, werd er op maandagavond al een systeem van volgnummers ingesteld. Bezoekers die op maandagavond langskomen in het gemeentehuis, melden zich eerst aan bij het onthaal en krijgen een volgnummer voor de betrokken dienst. Zij roepen de bezoekers één voor één aan het loket. Zo is er maar één persoon tegelijkertijd aan het loket die in alle discretie zijn of haar vraag kan stellen.

De wachtzaal, die voordien fungeerde als schepenzaal en vergaderlokaal, was ingekleed met antieke meubels uit het oude gemeentehuis van Waanrode. “Het meubilair, dat als historisch waardevol wordt beschouwd, wordt nu in bewaring gegeven aan de pastorale zone KANA Kortenaken en geplaatst in de pastorie in Waanrode”, aldus schepen Willems. “De wachtruimte werd opgefrist en voorzien van modern meubilair en een kinderhoek. Wanneer de zaal niet fungeert als wachtruimte zijn alle faciliteiten aanwezig om te vergaderen. Zo wordt de locatie multifunctioneel benut.”

De doorgevoerde vernieuwingen maken deel uit van een geheel nieuw dienstverleningsconcept waarbij de werking van de gemeentelijke diensten gemoderniseerd wordt. Er wordt onder andere uitgekeken naar een volwaardig klantgeleidingsysteem en nog meer digitalisering van het gemeentelijk aanbod.