Maria Vanherck viert 100ste verjaardag

29 januari 2019

14u31

Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen van Kortenaken en de voorzitter van de gemeenteraad vierde in het zorgverblijf domein Hooijdonk in Zandhoven een 100-jarige inwoner van Kortenaken gevierd. Maria Vanherck werd op 29 januari 1919 geboren in Kortenaken en verblijft momenteel tijdelijk in het zorgverblijf. Ze ontving een cheque en bloemen van de gemeente en kreeg een vermelding in het Gulden Boek. Op 8 januari werd ook al de 100-jarige Maria Stas gevierd in Kortenaken.